Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра пропустит несколько недель после перенесенной операции на правой руке и запястье, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Напомним, 26-летний испанский футболист получил травмы накануне в результате взрывов у автобуса команды перед домашним матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

Игра была перенесена на сегодня, она начнется в 19:45 мск. Бартра будет поддерживать свою команду, наблюдая за матчем перед телевизором.

Сегодня Генпрокуратура ФРГ подтвердила, что взрывы возле автобуса дортмундской «Боруссии» были террористическим актом.



