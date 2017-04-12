Бартра пропустит несколько недель после перенесенной операции
Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра пропустит несколько недель после перенесенной операции на правой руке и запястье, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Напомним, 26-летний испанский футболист получил травмы накануне в результате взрывов у автобуса команды перед домашним матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».
Игра была перенесена на сегодня, она начнется в 19:45 мск. Бартра будет поддерживать свою команду, наблюдая за матчем перед телевизором.
Сегодня Генпрокуратура ФРГ подтвердила, что взрывы возле автобуса дортмундской «Боруссии» были террористическим актом.
Матч
Голы
Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол).
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер, Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг
Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва, Моутинью, Мбаппе, Фалькао
Незабитые пенальти
Фабиньо (Монако), 18
Предупреждения:
Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - нет
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция