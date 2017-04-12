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Ефимова выиграла чемпионат России в заплыве на 200 м брассом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 12 апреля, в Москве проходит вечерняя программа третьего дня чемпионата России по плаванию. 

Трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира, Юлия Ефимова уверенно победила на 200 м брассом с лучшим результатом мирового сезона – 2.21,35. Отметим, что сегодняшний результат на 1,82 секунды лучше ее прежнего достижения. 

Кроме Ефимовой, выполнить норматив отбора в сборную России на чемпионат мира в Венгрии не смог никто. На втором месте расположилась Мария Темникова (2.24,80),  а третьей оказалась Софья Андреева (2.26,82).

Плавание
Чемпионат России
Москва
Женщины
Брасс. 200 м

1. Юлия Ефимова (Саха (Якутия)) – 2.21,35
2. Мария Темникова (Санкт-Петербург) – 2.24,80
3. Софья Андреева (Санкт-Петербург) – 2.26,82

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