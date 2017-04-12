Ефимова выиграла чемпионат России в заплыве на 200 м брассом

Сегодня, 12 апреля, в Москве проходит вечерняя программа третьего дня чемпионата России по плаванию.

Трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира, Юлия Ефимова уверенно победила на 200 м брассом с лучшим результатом мирового сезона – 2.21,35. Отметим, что сегодняшний результат на 1,82 секунды лучше ее прежнего достижения.

Кроме Ефимовой, выполнить норматив отбора в сборную России на чемпионат мира в Венгрии не смог никто. На втором месте расположилась Мария Темникова (2.24,80), а третьей оказалась Софья Андреева (2.26,82).

Плавание

Чемпионат России

Москва

Женщины

Брасс. 200 м

1. Юлия Ефимова (Саха (Якутия)) – 2.21,35

2. Мария Темникова (Санкт-Петербург) – 2.24,80

3. Софья Андреева (Санкт-Петербург) – 2.26,82