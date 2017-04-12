Гол Макарова на последней минуте принес «Тосно» победу над «Волгарем»
В матче 31-го тура
ФНЛ «Тосно» в гостях обыграло «Волгарь» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 89-й минуте забил Александр Макаров.
Кто не подошел «Локо», интересен «Зениту», хочет в ЦСКА, но играет за «Тосно»
Подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место с 63
очками, команда из Астрахани идет на четырнадцатом месте, имея в активе 34
очка.
Следующий матч «Тосно» проведет 17 апреля дома против «Спартака» из Нальчика, «Волгарь» в этот же день в гостях встретится с «Тамбовом».
Матч
Голы
Макаров 89 (0:1).
Состав
Волгарь: Бучнев, Григорьев, Таказов, Калинин, Плиев, Дышеков, Шалаев (Букия, 57), Бибилов (Камилов, 54), Кабутов, Скворцов (Сутормин, 62), Отставнов (Веркашанский, 72)
Тосно: Нигматуллин, Абазов, Никитин, Логашов, Сухарев, Кашчелан, Чиркин (Мухаметшин, 80), Альшин (Галиулин, 69), Макаров (Богаев, 90), Заболотный, Милевский (Кутьин, 46)
Предупреждения:
Скворцов, 45; Отставнов, 49 - Кашчелан, 56; Сухарев, 83
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
12 апреля 17:30, Центральный, Онлайн-трансляция