«Факел» в большинстве уступил «Соколу»

«Сокол» дома взял верх над «Факелом» (2:1) в 31-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Александр Мануковский (57-я и 61-я минуты), у гостей - Максим Осипенко (7-я).

Отметим, что с 55-й минуты волжане играли вдесятером - за вторую желтую карточку был удален Игорь Климов.

Воронежцы с 46 очками остались на третьем месте. Столько же баллов в активе «СКА-Хабаровск» при игре в запасе. Саратовцы с 33 очками - на 18-й строчке.

В следующем туре «Факел» 17 апреля примет «Шинник», а «Сокол» в тот же день сыграет дома с «Нефтехимиком».

Матч Сокол - Факел - 2:1 (0:1) Голы Осипенко 7 (0:1). Мануковский 57 (1:1). Мануковский 61 (2:1). Состав Сокол: Фёдоров, Ходырев, Магадиев, Семёнов, Климов, Мануковский, Дудолев (Васянович, 56), Хрущёв (Паштов, 52), Платика, Романенко, Галыш Факел: Саутин, Курилов, Багаев, Иванов, Тихий, Осипенко, Шахов, Трошечкин, Каюмов, Болов (Арустамян, 69), Касьян Предупреждения: Климов, 47 - нет Удаления: Климов, 55 - нет Судья: Сергей Куликов (Россия) Место и дата 12 апреля 18:00, Локомотив, Онлайн-трансляция



