Василий Уткин: Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную Денисова

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о ситуации полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, который перестал получать вызов в сборную России.

«Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную Денисова. Я уже ранее говорил, что не до конца понимаю, что Черчесов хочет сделать в сборной. Но в национальную команду надо вызывать за какие-то заслуги? Сборная играет в следующий раз не раньше мая. Ну вот, пусть еще немножко проявит себя», – цитирует Уткина «Спорт FM».

Отметим, что наставник национальной команды Станислав Черчесов знаком с хавбеком красно-зеленых по работе в столичном «Динамо».