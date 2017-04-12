Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит-23 : 2Тамбов
Хоккей  СКА1 : 0Металлург
Футбол  Атлетико- : -Лестер Сити
Футбол  Динамо0 : 0Химки
Футбол  Боруссия0 : 2Монако
Футбол  Бавария- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Уткин: Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную Денисова

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о ситуации полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, который перестал получать вызов в сборную России.

«Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную Денисова. Я уже ранее говорил, что не до конца понимаю, что Черчесов хочет сделать в сборной. Но в национальную команду надо вызывать за какие-то заслуги? Сборная играет в следующий раз не раньше мая. Ну вот, пусть еще немножко проявит себя», – цитирует Уткина «Спорт FM».

Отметим, что наставник национальной команды Станислав Черчесов знаком с хавбеком красно-зеленых по работе в столичном «Динамо».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Уткин назвал поросенка «Комбарик» (фото)Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин выложил на своей странице в Intagram фотографию с поросенком, которого назвал «Комбарик».Шипулин пообещал подарить Дзюбе пару лыж, если форвард забьет пять мячей на Кубке конфедерацийБиатлонист сборной России Антон Шипулин пообещал подарить нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе пару лыж. Это случится, если Артем забьет пять мячей на Кубке конфедераций.Борис Игнатьев: Для сборной России на ЧМ-2018 адекватной задачей был бы выход из группыБывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, на что может рассчитывать сборная России на домашнем чемпионате мира. Он отметил, что россияне должны бороться за выход из группы.Как Черчесов научил меня доверять жизни. Колонка Николая РогановаКак Черчесов научил меня доверять жизни. Колонка Николая РогановаШеф-редактор еженедельника «Советский спорт – Футбол» о том, почему нужно все делать вовремя и как это применимо к российским футболистам.Виталий Мутко: Не стоит сейчас ждать от сборной России фееричной игрыПрезидент РФС Виталий Мутко считает, что сейчас не стоит ждать от сборной России высоких результатов.День в истории: Георгию Ярцеву – 69!Сегодня празднует свое 69-летие Георгий Александрович Ярцев — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер России.Георгий Джикия: Мы – «Спартак». И отталкиваемся только от себяГеоргий Джикия: Мы – «Спартак». И отталкиваемся только от себяЗащитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, дебютировавший за красно-белых в игре с «Уфой» (3:1), дал интервью «Советскому спорта».Георгий Джикия: Вопрос со сборной Грузии закрытЗащитник «Спартака» Георгий Джикия - о выборе между сборными России и Грузии.Олег Иванов: На Кокорина чересчур много накинулись, нужно просто оставить его в покоеПолузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба из-за травм не играет в сборной России и при этом выступает за клуб, а также высказался о непопадании Александра Кокорина в состав национальной команды.Почему Мурманск – не Исландия? Самая грустная история с Конференции РФСПочему Мурманск – не Исландия? Самая грустная история с Конференции РФСВ субботу состоялась Конференция РФС, на которой была принята стратегия развития футбола до 2030 года. И рассказана самая минорная история.31 год Акинфеева. Чего добился и что еще не сделал лучший вратарь России31 год Акинфеева. Чего добился и что еще не сделал лучший вратарь России«Советский спорт» размышляет над карьерой, возможно, лучшего вратаря в современной истории российского футбола.Роман Широков: Перед сборной России на ЧМ-2018 стоит цель как минимум выйти из группыБывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о задачах, которые стоят перед командой на домашнем чемпионате мира.Виталий Мутко: Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни ЗобнинаПрезидент РФС Виталий Мутко – о конкуренции и лимите.Станислав Черчесов: Сборная России будет бороться за Кубок конфедерацийГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на очередной конференции РФС рассказал о важности Кубка конфедераций.Станислав Черчесов: Фейерверка сборная России пока не показываетГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на очередной конференции РФС рассказал об омоложении национальной команды и аншлагах на недавних контрольных матчах.Станислав Черчесов: За 7 контрольных матчей сборная России обкатала 40 игроковГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на очередной конференции РФС отчитался о своей работе с национальной командой.Виталий Мутко: РФС полностью доверяет ЧерчесовуПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о переменах в сборной России на очередной конференции организации в Москве.Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать ТархановаОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил запись на своей странице в Twitter после полуфинального матча Кубка России «Урал» - «Рубин», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:2.Виталий Мутко: Нас удовлетворяет подход Черчесова, будем его поддерживатьВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.Матч Россия – Чили может пройти на стадионе ЦСКАВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что идет работа над проведением товарищеского матча между сборными России и Чили на стадионе ЦСКА.
Футбол
Руни покинул расположение «МЮ» перед игрой с «Андерлехтом»
Футбол
Александр Тарханов: Ильин в начале пути, он хочет в сборной играть
Хоккей
Россия сыграет в одной группе на МЧМ-2018 с Швецией, Чехией, Швейцария и Белоруссией
Плавание
Ефимова выиграла чемпионат России в заплыве на 200 м брассом
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Василий Уткин
Василий Уткинвсе новости
Игорь Денисов
Игорь Денисоввсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости