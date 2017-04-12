Морозов – победитель чемпионата России на 100 м кролем
Призер Олимпийских игр Владимир Морозов завоевал золотую медаль чемпионата России на дистанции на 100 м кролем.
Результат победителя - 48,28 секунды.
Вторым стал двукратный призер Олимпийских игр Данила Изотов (48,53). Бронзовая медаль - у Никиты Королева (49,16).
Таким образом, Морозов и Изотов получили право участвовать в чемпионате мира в Венгрии.
Плавание
Чемпионат России
Москва
Мужчины
Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Москва) – 48,28
2. Данила Изотов (Краснодарский край) – 48,53
3. Никита Королев (Татарстан) – 49,16
4. Александр Попков (Санкт-Петербург) – 49,35
5. Никита Лобинцев (Московская обл. – Свердловская обл.) – 49,39
6. Андрей Арбузов (Красноярский край) – 49,59
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