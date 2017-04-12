Александр Тарханов: Павлюченко с Ильиным еще поборется
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, сможет ли Роман Павлюченко вернуться в стартовый состав команды.
-
Павлюченко подписал новый контракт с
«Уралом». Вы на него рассчитываете как
на игрока стартового состава?
- Он готовится, если говорить о мастерстве Павлюченко, то это игрок стартового состава. С Ильиным еще поборется. Но здесь есть разные варианты, Ильин может и с фланга сыграть, и второго нападающего. Например, в последнем матче Павлюченко и Ильин вдвоем играли 30 минут, - сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Советского спорта».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически