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Александр Тарханов: Павлюченко с Ильиным еще поборется

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, сможет ли Роман Павлюченко вернуться в стартовый состав команды. 

- Павлюченко подписал новый контракт с «Уралом». Вы на него рассчитываете как на игрока стартового состава?
- Он готовится, если говорить о мастерстве Павлюченко, то это игрок стартового состава. С Ильиным еще поборется. Но здесь есть разные варианты, Ильин может и с фланга сыграть, и второго нападающего. Например, в последнем матче Павлюченко и Ильин вдвоем играли 30 минут, - сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

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