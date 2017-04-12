Россия сыграет в одной группе на МЧМ-2018 с Швецией, Чехией, Швейцария и Белоруссией
Как сообщает пресс-служба ФХР, стал известен состав групп на молодежный чемпионат мира в Баффало, который состоится в 2018 году.
Отмечается, что в группе А сыграют США, Канада, Словакия, Дания и Финляндия, а в группе B – Россия, Швеция, Чехия, Швейцария и Белоруссия.
Также сообщается, что команда США и Канады сыграют в одной группе из-за запланированного матча на открытом воздухе, который намечен на 29 декабря.
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