Александр Тарханов: Ильин в начале пути, он хочет в сборной играть
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о прогрессе нападающего Владимира Ильина.
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Владимир Ильин – ваша личная находка?
- Его еще летом хотели пригласить, но почему-то переход не состоялся. Потом уже Ильина мне показали. Увидел хорошие данные и принял решение его взять.
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Смотрели его игры за «Кубань»?
- И за «Тосно» тоже. Хотя он на разных позициях играл, но фактура у Ильина хорошая: высокий, умеет головой играть, скорость есть. Есть качества, которые можно развивать дальше. Это только начало его пути. Он ведь хочет в сборной играть.
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И недавно об этом сказал. Пора Станиславу
Черчесову на Ильина обратить внимание?
- Для того, чтобы приглашали в сборную на постоянной основе, на турниры, нужно чтобы Ильин себя проявил. Необходимо продолжать работать, повышать уровень мастерства.