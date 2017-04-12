Александр Тарханов: Ильин в начале пути, он хочет в сборной играть

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о прогрессе нападающего Владимира Ильина.

- Владимир Ильин – ваша личная находка?

- Его еще летом хотели пригласить, но почему-то переход не состоялся. Потом уже Ильина мне показали. Увидел хорошие данные и принял решение его взять.

- Смотрели его игры за «Кубань»?

- И за «Тосно» тоже. Хотя он на разных позициях играл, но фактура у Ильина хорошая: высокий, умеет головой играть, скорость есть. Есть качества, которые можно развивать дальше. Это только начало его пути. Он ведь хочет в сборной играть.

- И недавно об этом сказал. Пора Станиславу Черчесову на Ильина обратить внимание?

- Для того, чтобы приглашали в сборную на постоянной основе, на турниры, нужно чтобы Ильин себя проявил. Необходимо продолжать работать, повышать уровень мастерства.