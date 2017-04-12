Counter-Strike: Global Offensive летом перейдет на движок Source 2

Кибертурнир среди представителей бизнеса «Битва корпораций» собрал за время всех трансляций 750 тысяч зрителей.

Кибертурнир «Битва корпораций» собрал 750 тысяч зрителей Кибертурнир среди представителей бизнеса «Битва корпораций» собрал за время всех трансляций 750 тысяч зрителей.