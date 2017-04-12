Counter-Strike: Global Offensive летом перейдет на движок Source 2
11 апреля на пресс-конференции Perfect World в Китае разработчики CS:GO сообщили, что летом 2017 года шутер перейдет на движок Source 2.
Новый движок улучшит техническую составляющую игры: производительность, 128 тикрейт на официальных серверах, улучшенный античит.
Valve также планирует выпустить новую операцию и семь новых карт: de_thrill, cs_agency, de_shipped, de_lite, de_blackgold, de_austria, cs_insertion.
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