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Counter-Strike: Global Offensive летом перейдет на движок Source 2

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11 апреля на пресс-конференции Perfect World в Китае разработчики CS:GO сообщили, что летом 2017 года шутер перейдет на движок Source 2.

Новый движок улучшит техническую составляющую игры: производительность, 128 тикрейт на официальных серверах, улучшенный античит. 

Valve также планирует выпустить новую операцию и семь новых карт: de_thrill, cs_agency, de_shipped, de_lite, de_blackgold, de_austria, cs_insertion.

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