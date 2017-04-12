Руни покинул расположение «МЮ» перед игрой с «Андерлехтом»

Нобель Арустамян: «Барса» – совсем не та машина, что была еще не так давно. Ее можно обыгрывать

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что «Ювентус» может пройти «Барселону» в Лиге чемпионов.