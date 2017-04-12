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Руни покинул расположение «МЮ» перед игрой с «Андерлехтом»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил журналистам, что полузащитник «красных дьяволов» Уэйн Руни не сыграет в первом матче с «Андерлехтом» в 1/4 финала Лиги Европы.

По словам португальского тренера, игрок сборной Англии принял решение покинуть расположение клуба, поскольку он недоволен своим физическим состоянием. Моуринью отметил, что Руни испытывает проблемы с лодыжкой.

Напомним, игра между командами состоится завтра на домашней арене «Андерлехта».

Матч

Андерлехт - Манчестер Юнайтед

Место и дата

13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

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