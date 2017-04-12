«Спартак-2» и «Спартак-Нальчик» разошлись миром
«Спартак-Нальчик» дома сыграл вничью со «Спартаком-2» (1:1) в 31-м туре первенства ФНЛ.
У хозяев поля отличился Аслал Дашаев (28-я минута), у гостей - Силванус Нимели (72-я).
Команда из Кабардино-Балкарии с 35 очками занимает на данный момент 13-е место, столичный клуб с 46 баллами поднялся на четвертую строчку.
В следующем туре «Спартак-Нальчик» 17 апреля сыграет на выезде с «Тосно», а «Спартак-2» в тот же день примет «Луч-Энергию».
Матч
Спартак-Нальчик - Спартак-2 - 1:1 (1:0)
Голы
Дашаев 28 (1:0). Нимели 72 (1:1).
Состав
Спартак-Нальчик: Антипов, Марченко, Соблиров, Дашаев, Кузнецов, Крамаренко (Ахриев, 82), Богатырев (Бойчук, 81), Дроздов, Мухаммад (Семёнов, 77), Каркаев (Войнов, 66), Ахъядов
Спартак-2: Максименко, Кутин, Лихачёв, Хомуха, Пантелеев, Леонтьев, Савичев (Руденко, 87), Самсонов, Мелкадзе, Давыдов (Нимели, 46), Федчук
Предупреждения:
Богатырев, 35 - Федчук, 44; Нимели, 64
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
12 апреля 18:30, Спартак, Онлайн-трансляция