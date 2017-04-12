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«Спартак-2» и «Спартак-Нальчик» разошлись миром

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак-Нальчик» дома сыграл вничью со «Спартаком-2» (1:1) в 31-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Аслал Дашаев (28-я минута), у гостей - Силванус Нимели (72-я).

Команда из Кабардино-Балкарии с 35 очками занимает на данный момент 13-е место, столичный клуб с 46 баллами поднялся на четвертую строчку.

В следующем туре «Спартак-Нальчик» 17 апреля сыграет на выезде с «Тосно», а «Спартак-2» в тот же день примет «Луч-Энергию».

Матч

Спартак-Нальчик - Спартак-2 - 1:1 (1:0)

Голы

Дашаев 28 (1:0). Нимели 72 (1:1).

Состав

Спартак-Нальчик: Антипов, Марченко, Соблиров, Дашаев, Кузнецов, Крамаренко (Ахриев, 82), Богатырев (Бойчук, 81), Дроздов, Мухаммад (Семёнов, 77), Каркаев (Войнов, 66), Ахъядов

Спартак-2: Максименко, Кутин, Лихачёв, Хомуха, Пантелеев, Леонтьев, Савичев (Руденко, 87), Самсонов, Мелкадзе, Давыдов (Нимели, 46), Федчук

Предупреждения:

Богатырев, 35 - Федчук, 44; Нимели, 64

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

12 апреля 18:30, Спартак, Онлайн-трансляция

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