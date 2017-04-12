Мбаппе открыл счет в матче «Боруссия» Д – «Монако» (видео)
Сегодня, 12 апреля, дортмундская «Боруссия» принимает на своем поле «Монако» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На данный момент счет – 1:0 в пользу французского клуба. Автором гола стал 18-летний форвард гостей Килиан Мбаппе, который в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов провел 5 матчей и забил 3 мяча.
Гол Мбаппе из офсайда(#BVBASM #UCL #Mbappe pic.twitter.com/I2PPH8U0fo— Руслан Абушкин (@abushkin) 12 апреля 2017 г.
Отметим, что до этого защитник «Монако» Фабиньо не сумел реализовать пенальти.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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