Мбаппе открыл счет в матче «Боруссия» Д – «Монако» (видео)

Сегодня, 12 апреля, дортмундская «Боруссия» принимает на своем поле «Монако» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На данный момент счет – 1:0 в пользу французского клуба. Автором гола стал 18-летний форвард гостей Килиан Мбаппе, который в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов провел 5 матчей и забил 3 мяча.

Отметим, что до этого защитник «Монако» Фабиньо не сумел реализовать пенальти.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.