Владимир Волков назначен врио главы Мордовии

Сегодня президент Путин «переназначил» Владимира Волкова на пост главы Мордовии. Президент встретился с Волковым и пожелал ему серьезно скорректировать работу с учетом пожеланий граждан и их настроений.

Владимир Волков будет находиться в статусе врио главы Мордовии до сентября этого года, когда пройдут выборы. Он занимает пост главы республики уже пять лет.

Напомним, в Мордовии пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь же играет команда «Мордовия», представляющая регион в последние годы попеременно то в премьер-лиге, то в ФНЛ.

В спортивном рейтинге регионов, который был подготовлен «Советским спортом» в конце прошлого года, Мордовия заняла 24 место.