Георгий Черданцев: Любой, кто на полном серьезе вспоминает «ПСЖ», должен принять решение о смене пола

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил запись на своей странице в Twitter после первой игры между «Ювентусом» и «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоялась накануне в Турине и завершилась победой действующего чемпиона серии а (3:0).

«Любой, кто на полном серьезе вспоминает «ПСЖ», должен принять, в случае чего, решение о смене пола», – написал Черданцев.

Любой, кто сейчас на полном серьезе вспоминает ПСЖ, должен принять, в случае чего, решение о смене пола. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 11 апреля 2017 г.

Отметим, что каталонский клуб выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов, обыграв французскую команду в 1/8 финала с общим счетом 6:5. При этом, сине-гранатовые потерпели разгромное поражение в Париже со счетом 0:4.