Гогниев принес победу «Кубани» над «Шинником» в Ярославле
Футболисты «Кубани» в матче 31-го тура ФНЛ обыграли на выезде «Шинник».
Встреча между командами завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Спартак Гогниев, который отличился с пенальти.
Таким образом, краснодарский клуб, набрав 43 очка, занимает 9 место в таблице ФНЛ. В активе «Шинника» – 45 баллов и 7 место.
В следующем туре «Кубань» 17 апреля примет на домашней арене «Тюмень», а ярославский коллектив в тот же день сыграет на выезде с «Факелом».
ФНЛ
31-й тур
Матч
Голы
Гогниев 86 (0:1 - пен.).
Состав
Шинник: Яшин, Царикаев, Евсеев, Гоцук, Нетфуллин, Ятченко, Никитинский, Дзахов (Троянов, 72), Низамутдинов, Султонов (Ослоновский, 89), Подоляк (Белов, 62, Лаук, 82)
Кубань: Дюпин, Бендзь, Байрыев, Бугаев, Марков, Якуба, Алейник, Гай, Маляров, Обухов (Лобкарёв, 83), Гогниев
Предупреждения:
Удаления:
Евсеев, 90 - нет
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
12 апреля 18:30, Шинник, Онлайн-трансляция