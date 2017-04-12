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Гогниев принес победу «Кубани» над «Шинником» в Ярославле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Кубани» в матче 31-го тура ФНЛ обыграли на выезде «Шинник».

Встреча между командами завершилась со счетом 1:0.  Автором единственного гола стал нападающий Спартак Гогниев, который отличился с пенальти.

Таким образом, краснодарский клуб, набрав 43 очка, занимает 9 место в таблице ФНЛ. В активе «Шинника» – 45 баллов и 7 место.

В следующем туре «Кубань» 17 апреля примет на домашней арене «Тюмень», а ярославский коллектив в тот же день сыграет на выезде с «Факелом».

ФНЛ
31-й тур

Матч

Шинник - Кубань - 0:1 (0:0)

Голы

Гогниев 86 (0:1 - пен.).

Состав

Шинник: Яшин, Царикаев, Евсеев, Гоцук, Нетфуллин, Ятченко, Никитинский, Дзахов (Троянов, 72), Низамутдинов, Султонов (Ослоновский, 89), Подоляк (Белов, 62, Лаук, 82)

Кубань: Дюпин, Бендзь, Байрыев, Бугаев, Марков, Якуба, Алейник, Гай, Маляров, Обухов (Лобкарёв, 83), Гогниев

Предупреждения:

Дзахов, 65 - Байрыев, 45

Удаления:

Евсеев, 90 - нет

Судья:

Павел Шадыханов (Россия)

Место и дата

12 апреля 18:30, Шинник, Онлайн-трансляция

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