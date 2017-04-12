«Бавария» – «Реал». Стартовые составы
Стали известные стартовые составы мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня и стартует в 21.45 мск.
«Бавария»: Нойер, Тьяго, Рибери, Мартинес, Роббен, Алонсо, Боатенг, Лам, Видаль, Мюллер, Алаба.
Запасные: Ульрайх, Дуглас Коста, Рафинья, Бернат, Коман, Киммих, Саншеш.
Unsere Aufstellung für #FCBRMA! #packmas pic.twitter.com/IOFJuFnakp— FC Bayern München (@FCBayern) 12 апреля 2017 г.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бэйл, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Хамес, Ковачич, Асенсио, Мората, Иско, Данило.
📝✅ #RMUCL#RealMadrid XI 🏃 🆚 @FCBayern.— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 12 апреля 2017 г.
🙌 ¡VAMOS! 🙌#HalaMadrid #RMMovistar pic.twitter.com/C87GoENtjO
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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