СКА – «Металлург» Мг. Зубарев забросил шайбу первый раз за два года и впервые за СКА

Защитник СКА Андрей Зубарев открыл счет в третьем матче финала Кубка Гагарина-2017.

Для Зубарева гол стал первым в составе СКА. Предыдущую шайбу защитник забрасывал 22 февраля 2015 года за «Салават Юлаев» в матче против новокузнецкого «Металлурга».

Андрей Зубарев выступает за СКА с начала сезона-2015/16. В составе петербургской команды он провел 112 матчей.

Общая продолжительность серии Зубарева без голов составила 118 матчей.

Отметим, Зубарев забросил шайбу броском с середины площадки.