СКА – «Металлург» Мг. Зубарев забросил шайбу первый раз за два года и впервые за СКА
Защитник СКА Андрей Зубарев открыл счет в третьем матче финала Кубка Гагарина-2017.
Для Зубарева гол стал первым в составе СКА. Предыдущую шайбу защитник забрасывал 22 февраля 2015 года за «Салават Юлаев» в матче против новокузнецкого «Металлурга».
Андрей Зубарев выступает за СКА с начала сезона-2015/16. В составе петербургской команды он провел 112 матчей.
Общая продолжительность серии Зубарева без голов составила 118 матчей.
Отметим, Зубарев забросил шайбу броском с середины площадки.
Матч
СКА - Металлург Мг - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1).
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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