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СКА – «Металлург» Мг. Зубарев забросил шайбу первый раз за два года и впервые за СКА

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Андрей Зубарев открыл счет в третьем матче финала Кубка Гагарина-2017.

Для Зубарева гол стал первым в составе СКА. Предыдущую шайбу защитник забрасывал 22 февраля 2015 года за «Салават Юлаев» в матче против новокузнецкого «Металлурга».

Андрей Зубарев выступает за СКА с начала сезона-2015/16. В составе петербургской команды он провел 112 матчей.

Общая продолжительность серии Зубарева без голов составила 118 матчей.

Отметим, Зубарев забросил шайбу броском с середины площадки.

Матч

СКА - Металлург Мг - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1).

Место и дата

12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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