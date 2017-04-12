«Атлетико» – «Лестер». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы мадридского «Атлетико» и «Лестера» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.
«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Габи, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.
Запасные: Морейра, Корреа, Черчи, Лукас, Томас, Гайтан, Хименес.
«Лестер»: Шмейхель, Беналуань, Фукс, Хут, Симпсон, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Варди, Оказаки.
Запасные: Цилер, Чилвелл, Кинг, Амарти, Слимани, Грей, Ульоа.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. Начало матча в 21.45 мск.
Матч
Атлетико - Лестер Сити - 1:0 (1:0)1-й тайм
Голы
Гризманн 28 (1:0 - пен.).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Луис, Габи, Карраско, Коке, Сауль, Торрес, Гризманн
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Хут, Беналуань, Дринкуотер, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция