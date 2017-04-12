Российский этап Гран-при по фигурному катанию откроет серию в сезоне-2017/18
Как сообщает официальный сайт ISU, Совет Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил календарь этапов Гран-при по фигурному катанию сезона-2017/18 и сезона-2018/19.
Отмечается, что в сезоне-2017/18 первый этап Гран-при состоится с 20 по 22 октября в России, поскольку в январе 2018 года Москва примет чемпионат Европы. Далее этапы примут: Канада (27-29 октября), Китай (3-5 ноября), Япония (10-12 ноября), Франция (17-19 ноября), США (24-26 ноября). Финал Гран-при пройдет 7-10 декабря в Японии.
В сезоне-2018/19 календарь серии Гран-при будет выглядеть следующим образом: США (19-21 октября), Канада (26-28 октября), Китай (2-4 ноября), Япония (9-11 ноября), Франция (16-18 ноября), Россия (23-25 ноября). Финал примет Канада 6-9 декабря.
Также сообщается, что ISU утвердил календарь турниров серии «Челленджер» в сезоне-2017/18. 13-17 сентября пройдет турнир в Солт-Лейк-Сити (США), 14-17 сентября – в Бергамо (Италия), 20-23 сентября – в Монреале (Канада), 21-23 сентября – в Братиславе (Словакия), 27-30 сентября – в Оберстдорфе (Германия), 6-8 октября – в Эспоо (Финляндия), 27-29 октября – в Минске (Белоруссия), 16-19 ноября – в Варшаве (Польша), 21-26 ноября – в Таллине (Эстония), 6-9 декабря – в Загребе (Хорватия).