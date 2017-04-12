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В России высмеяли «декоммунизацию» Дня космонавтики в Украине

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко перенести дату празднования Дня космонавтики.

– В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату? Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет: таких не берут в космонавты, – написал политик в Twitter.

Ранее зампред украинского правительства заявил, что памятную дату следует перенести с 12 апреля на другой день, так как Юрий Гагарин – советский космонавт. Он напомнил, что первый космонавт с независимой Украины – Леонид Каденюк. По словам политика, создание собственных праздников – это правильный и фундаментальный процесс.

День космонавтики отмечается сегодня в разных странах мира. Правда, с разным содержанием: в России – как день полета первого космонавта (с 1961 года), в США – как день первого полета шатла (с 1979 года), в Украине – как День ракетно-космических войск страны (с 1997 года).

«Советский спорт» сегодня подробно пишет о космонавтике и спорте: регби, хоккее и других видах.

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