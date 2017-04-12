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В Италии сообщают, что Дибала подписал с «Ювентусом» новый контракт

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации Football Italia, форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, отметившийся дублем в матче с «Барселоной», продолжит выступления за туринский клуб.

Согласно источнику, игрок сборной Аргентины подписал с действующим чемпионом серии а новый контракт, который рассчитан до 2021 года. Отмечается, что зарплата футболиста составит 7 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что нападающий готов продлить соглашение с клубом, однако, в новом контракте должна быть опция трансфера в «Барселону», которая проявляет интерес к нему с прошлого года. Стоит отметить, что в услугах Дибалы также заинтересован мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел во всех турнирах 36 матчей, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.

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