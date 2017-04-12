Дубль Делькина спас «Тамбов» от поражения в матче с «Зенитом-2»

Встреча 31-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Тамбовом» завершилась вничью со счетом 3:3.

В первом тайме тамбовчане забили дважды: отличились Денис Дорожкин и Артем Делькин, к 70-й минуте петербуржцы сумели отыграть и выйти вперед, благодаря голам Константина Зырянова, Алексея Евсеева (с пенальти) и Алексея Батютина. На 94-й минуте Делькин оформил дубль и установил окончательный счет.

Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатом месте с 34 очками, «Тамбов» занимает одиннадцатую строчку, имея в активе 39 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 17 апреля в гостях против «СКА-Хабаровска», клуб из Тамбова примет в этот же день «Волгарь».