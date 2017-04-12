Дубль Делькина спас «Тамбов» от поражения в матче с «Зенитом-2»
Встреча 31-го тура
ФНЛ между «Зенитом-2» и «Тамбовом» завершилась вничью со счетом 3:3.
В первом тайме тамбовчане забили дважды: отличились Денис
Дорожкин и Артем Делькин, к 70-й минуте петербуржцы сумели отыграть и выйти
вперед, благодаря голам Константина Зырянова, Алексея Евсеева (с пенальти) и
Алексея Батютина. На 94-й минуте Делькин оформил дубль и установил
окончательный счет.
Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатом месте с 34 очками, «Тамбов» занимает одиннадцатую строчку, имея в активе 39 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 17 апреля в гостях против «СКА-Хабаровска», клуб из Тамбова примет в этот же день «Волгарь».
Матч
Голы
Дорожкин 10 (0:1). Делькин 44 (0:2). Зырянов 47 (1:2). Евсеев 68 (2:2). Батютин 70 (3:2). Делькин 90 (3:3).
Состав
Зенит-2: Рудаков, Карпов, Чернов, Зуев, Бавин, Батютин (Мильдзихов, 89), Зырянов, Сиротов, Евсеев, Лесовой (Проничев, 63), Крапухин (Ящук, 46, Камышев, 81)
Тамбов: Вавилин, Быстров, Михалёв, Овсиенко, Рыбин (Шляков, 72), Шевчук (Григорян, 74), Трусевич, Сорокин (Чернышов, 62), Мурнин, Делькин, Дорожкин (Часовских, 22)
Предупреждения:
Зырянов, 90 - Трусевич, 3; Часовских, 28
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
12 апреля 19:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция