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«Динамо» сыграло вничью с «Химками»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) в домашнем матче 31-го тура первенства ФНЛ.

Столичный клуб набрал 69 очков. Это значит, что если «Балтика» дома отберет очки в проходящей в эти минуты встрече со «СКА-Хабаровск», то бело-голубые обеспечат себе возвращение в премьер-лигу. 

Матч

Динамо - Химки - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Темников, Калугин, Белоруков, Хольмен, Морозов, Соснин (Сапета, 52), Зотов (Кузьмин, 70), Катрич, Луценко (Бечирай, 79), Панченко

Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Лапин, Кокоев, Заика, Казаев, Нильсен (Мостовой, 67), Кузьмичёв (Петрусев, 82), Чатович

Предупреждения:

Морозов, 41 - Лапин, 31; Кокоев, 42; Казаев, 78

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция

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