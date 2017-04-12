«Динамо» сыграло вничью с «Химками»
«Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) в домашнем матче 31-го тура первенства ФНЛ.
Столичный клуб набрал 69 очков. Это значит, что если «Балтика» дома отберет очки в проходящей в эти минуты встрече со «СКА-Хабаровск», то бело-голубые обеспечат себе возвращение в премьер-лигу.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Калугин, Белоруков, Хольмен, Морозов, Соснин (Сапета, 52), Зотов (Кузьмин, 70), Катрич, Луценко (Бечирай, 79), Панченко
Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Лапин, Кокоев, Заика, Казаев, Нильсен (Мостовой, 67), Кузьмичёв (Петрусев, 82), Чатович
Предупреждения:
Морозов, 41 - Лапин, 31; Кокоев, 42; Казаев, 78
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция
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