Фанаты «Лестера» спровоцировали драку с полицией Мадрида, выкрикивая «Гибралтар – наш!» (видео)
Английские фанаты «Лестера» спровоцировали нападение мадридской полиции перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
В социальной сети Twitter появился видео-ролик, на котором болельщики действующего чемпиона АПЛ скандируют в адрес стражей порядка: «Испанские ублюдки! Гибралтар – наш!».
Leicester fans clashing with Police in Madrid today #LCFC pic.twitter.com/M3XbSFPo6t— Pints and Pyro (@PintsandPyro) 12 апреля 2017 г.
Ранее появилась информация, что 8 фанатов «Лестера» задержаны в столице Испании после столкновений с полицией, в то время, как английские СМИ утверждали, что полиция атаковала группу болельщиков без видимых причин.
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