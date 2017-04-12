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Фанаты «Лестера» спровоцировали драку с полицией Мадрида, выкрикивая «Гибралтар – наш!» (видео)

Источник:  Twitter.comКомментарии

Английские фанаты «Лестера» спровоцировали нападение мадридской полиции перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

В социальной сети Twitter появился видео-ролик, на котором болельщики действующего чемпиона АПЛ скандируют в адрес стражей порядка: «Испанские ублюдки! Гибралтар  наш!».

Ранее появилась информация, что 8 фанатов «Лестера» задержаны в столице Испании после столкновений с полицией, в то время, как английские СМИ утверждали, что полиция атаковала группу болельщиков без видимых причин.

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