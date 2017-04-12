«Динамо» вернулось в российскую премьер-лигу

Московское «Динамо» досрочно обеспечило себе возвращение в российскую премьер-лигу.

Это стало ясно после заключительного матча 31-го тура первенства ФНЛ, в котором «Балтика» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0).

Команда Юрия Калитвинцева, ранее разошедшаяся миром с «Химками» (0:0), набрала 69 очков и уже не опустится ниже второго места. В турнире осталось провести семь туров.

Напомним, столичный клуб покинул высший дивизион российского футбола - впервые в своей истории – по итогам сезона 2015/16.