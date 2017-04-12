Юрий Калитвинцев: Вся команда ждала окончания матча «Балтика» – «СКА-Хабаровск»
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью с «Химками» (0:0) в рамках 31-го тура первенства ФНЛ.
– Комментарий по игре будет короткий. Если в первом круге, играя против «Химок», мы не создали ни одного момента, то в этот раз мы их не использовали. Максимальный результат при таком подходе может быть только один – ничья.
– С чем связаны ошибки игроков на последних минутах встречи?
– С индивидуальным мастерством.
– Что происходит в раздевалке? Ребята ждут окончания матча «СКА-Хабаровска»?
– Мы в таком положении, что все зависит от нас. Ребятам было сказано: мойтесь, но не расходимся и ждем результата хабаровчан.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Калугин, Белоруков, Хольмен, Морозов, Соснин (Сапета, 52), Зотов (Кузьмин, 70), Катрич, Луценко (Бечирай, 79), Панченко
Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Лапин, Кокоев, Заика, Казаев, Нильсен (Мостовой, 67), Кузьмичёв (Петрусев, 82), Чатович
Предупреждения:
Морозов, 41 - Лапин, 31; Кокоев, 42; Казаев, 78
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция