Юрий Калитвинцев: Вся команда ждала окончания матча «Балтика» – «СКА-Хабаровск»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью с «Химками» (0:0) в рамках 31-го тура первенства ФНЛ.

– Комментарий по игре будет короткий. Если в первом круге, играя против «Химок», мы не создали ни одного момента, то в этот раз мы их не использовали. Максимальный результат при таком подходе может быть только один – ничья.

– С чем связаны ошибки игроков на последних минутах встречи?

– С индивидуальным мастерством.

– Что происходит в раздевалке? Ребята ждут окончания матча «СКА-Хабаровска»?

– Мы в таком положении, что все зависит от нас. Ребятам было сказано: мойтесь, но не расходимся и ждем результата хабаровчан.