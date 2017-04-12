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Московское «Динамо», уступив немецкому «Берлину», покинуло Лигу чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» в ответном матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов уступили на своей площадке немецкому «Берлину».

Встреча между командами завершилась со счетом 2:3 (35:37, 25:22, 25:21, 15:25, 8:15).

В первой игре команда Юрия Маричева потерпела поражение со счетом 2:3. Таким образом, немецкий клуб вышел в «Финал четырех» соревнований, который состоится в Риме 29 и 30 апреля.

Мужчины. Лига чемпионов
Плей-офф. «Раунд 6».
Ответный матч

«Динамо» (Москва, Россия)  «Берлин» (Германия)  2:3 (35:37, 25:22, 25:21, 15:25, 8:15)

Первый матч – 2:3.

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