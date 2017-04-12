Московское «Динамо», уступив немецкому «Берлину», покинуло Лигу чемпионов

Во вторник начинается «раунд 6» волейбольной Лиги чемпионов, в котором примут участие сразу три российских клуба.

Ждем российский полуфинал. Стартует «раунд 6» Лиги чемпионов Во вторник начинается «раунд 6» волейбольной Лиги чемпионов, в котором примут участие сразу три российских клуба.

Либеро «Белогорья» Алексей Обмочаев рассказал о том, из-за чего возник перерыв в его карьере.

Алексей Обмочаев: Я многое переосмыслил, осознал, что совершал глупые и необдуманные поступки

Алексей Обмочаев: Я многое переосмыслил, осознал, что совершал глупые и необдуманные поступки Либеро «Белогорья» Алексей Обмочаев рассказал о том, из-за чего возник перерыв в его карьере.

В матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд московское «Динамо» дома обыграло «Динамо-ЛО» в четырех сетах.

«Динамо-ЛО» проиграло в Суперлиге московским одноклубникам В матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд московское «Динамо» дома обыграло «Динамо-ЛО» в четырех сетах.

Московское «Динамо» вышло в «раунд 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов Волейболисты московского «Динамо» в рамках ответной встречи «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над турецким «Араксом».

Московское «Динамо» в гостях обыграло «Аркас» в первом матче «раунда 12» Лиги чемпионов Волейболисты московского «Динамо» в матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов одержали гостевую победу над турецким «Аркасом».

«Зенит» и «Белогорье» – хуже не бывает». Стартует плей-офф Лиги чемпионов «Советский спорт» рассказывает о соперниках российских команд.

«Решили открыть клуб, но это была катастрофа – рубль обвалился»

«Решили открыть клуб, но это была катастрофа – рубль обвалился» Вторая часть интервью с волейболистом московского «Динамо» Александром Волковым.

«В Италии получал в три раза меньше, чем в «Динамо»

«В Италии получал в три раза меньше, чем в «Динамо» Первая часть интервью с волейболистом московского «Динамо» Александром Волковым.

Московское «Динамо» уступило «ЗАКСА» в Лиге чемпионов Волейболисты московского «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов уступили на выезде польскому клубу «ЗАКСА».

Волейболистки московского «Динамо» в матче третьего тура Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над одноклубниками из Краснодара.

Московское «Динамо» оказалось сильнее краснодарских одноклубниц в Лиге чемпионов Волейболистки московского «Динамо» в матче третьего тура Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над одноклубниками из Краснодара.

День в истории. Сергею Гранкину – 32 года!

День в истории. Сергею Гранкину – 32 года! 21 января свое 32-летие отмечает волейболист, связующий московского «Динамо» и сборной России Сергей Гранкин. Сергей Гранкин – олимпийский чемпион-2012.

Новичок «Белогорья» либеро Алексей Обмочаев сообщил, что получил травму колена в гостевом матче чемпионата России против своего бывшего клуба - московского «Динамо».

Алексей Обмочаев: Во втором сете матча с «Динамо» я дернул колено

Алексей Обмочаев: Во втором сете матча с «Динамо» я дернул колено Новичок «Белогорья» либеро Алексей Обмочаев сообщил, что получил травму колена в гостевом матче чемпионата России против своего бывшего клуба - московского «Динамо».