Московское «Динамо», уступив немецкому «Берлину», покинуло Лигу чемпионов
Волейболисты московского «Динамо» в ответном матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов уступили на своей площадке немецкому «Берлину».
Встреча между командами завершилась со счетом 2:3 (35:37, 25:22, 25:21, 15:25, 8:15).
В первой игре команда Юрия Маричева потерпела поражение со счетом 2:3. Таким образом, немецкий клуб вышел в «Финал четырех» соревнований, который состоится в Риме 29 и 30 апреля.
Мужчины. Лига чемпионов
Плей-офф. «Раунд 6».
Ответный матч
«Динамо» (Москва, Россия) – «Берлин» (Германия) – 2:3 (35:37, 25:22, 25:21, 15:25, 8:15)
Первый матч – 2:3.
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