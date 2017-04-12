Андрей Талалаев: Я приезжаю в Петербург и боюсь не происходящего на футбольном поле, а того, что происходит вокруг

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча 31-го тура ФНЛ против «Зенита-2».

- Я коротко не могу, столько эмоций всегда. Очень понравился матч, футбол был напряженным, нервным. Как всегда есть, о чем поговорить после игры. Были судейские ошибки, о которых не хотелось бы говорить. Я сейчас побеседовал с арбитром – мы все ошибаемся, но нужно уметь признавать свои ошибки. Я просто попросил арбитра: «Если не было «вне игры» – ты просто скажи, что было, не заметил». Это все субъективно, все равно сейчас найдется комиссия, которая скажет, что «вне игры» не было.

Я приезжаю в Петербург и боюсь не происходящего на футбольном поле, а того, что происходит вокруг. Поэтому я заранее ушел на трибуну, чтобы не было никаких стычек, эксцессов. Но все равно не удалось их избежать. Сейчас говорят, что наш голкипер подошел к ребенку, который подает мячи, взял его и сказал: «Хватит кричать, подай мяч». Я вас очень прошу, не сделайте так, чтобы мы еще беременную женщину застрелили, хорошо? Я хочу пожелать, успеха вашей молодежи и надеюсь, что в следующий раз будет такой же интересный матч, но кто-то наконец выиграет, - передает слова Талалаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча 31-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Тамбовом» завершилась вничью со счетом 3:3.

В первом тайме тамбовчане забили дважды: отличились Денис Дорожкин и Артем Делькин, к 70-й минуте петербуржцы сумели отыграть и выйти вперед, благодаря голам Константина Зырянова, Алексея Евсеева (с пенальти) и Андрея Батютина. На 94-й минуте Делькин оформил дубль и установил окончательный счет.

Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатом месте с 34 очками, «Тамбов» занимает одиннадцатую строчку, имея в активе 39 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 17 апреля в гостях против «СКА-Хабаровска», клуб из Тамбова примет в этот же день «Волгарь».