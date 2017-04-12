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Владислав Радимов: Мы в «Зените-2» прямо по ходу сезона пытаемся понять, кто игрок основного состава

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 31-го тура ФНЛ против «Тамбова» (3:3).

- После череды поражений вы сыграли вничью. Есть позитив от этого или в первую очередь вы упустили победу на последней минуте?
- Пропускать на последней минуте всегда обидно. Сама история в нашей команде такова, что мы прямо по ходу сезона пытаемся понять, кто игрок основного состава. Потому что многие новички влились буквально за день до начала. Плюс у нас проблемы с центральными нападающими: но если мы молодым не будем давать играть, они никогда и не научатся.

- За счет чего вы переломили матч, забили три гола - что-то сказали в раздевалке или дело в тактике?
- Не буду говорить, что сказал в раздевалке (улыбается). Логично, что забили три мяча, но и этого пока не хватает. Мы в опасной зоне, и в прошлом году в ней находились. Ничего нового. В этом году будет сложнее, - передает слова Радимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча 31-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Тамбовом» завершилась вничью со счетом 3:3.

В первом тайме тамбовчане забили дважды: отличились Денис Дорожкин и Артем Делькин, к 70-й минуте петербуржцы сумели отыграть и выйти вперед, благодаря голам Константина Зырянова, Алексея Евсеева (с пенальти) и Андрея Батютина. На 94-й минуте Делькин оформил дубль и установил окончательный счет.

Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатом месте с 34 очками, «Тамбов» занимает одиннадцатую строчку, имея в активе 39 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 17 апреля в гостях против «СКА-Хабаровска», клуб из Тамбова примет в этот же день «Волгарь».   

Матч

Зенит-2 - Тамбов - 3:3 (0:2)

Голы

Дорожкин 10 (0:1). Делькин 44 (0:2). Зырянов 47 (1:2). Евсеев 68 (2:2). Батютин 70 (3:2). Делькин 90 (3:3).

Состав

Зенит-2: Рудаков, Карпов, Чернов, Зуев, Бавин, Батютин (Мильдзихов, 89), Зырянов, Сиротов, Евсеев, Лесовой (Проничев, 63), Крапухин (Ящук, 46, Камышев, 81)

Тамбов: Вавилин, Быстров, Михалёв, Овсиенко, Рыбин (Шляков, 72), Шевчук (Григорян, 74), Трусевич, Сорокин (Чернышов, 62), Мурнин, Делькин, Дорожкин (Часовских, 22)

Предупреждения:

Зырянов, 90 - Трусевич, 3; Часовских, 28

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

12 апреля 19:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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