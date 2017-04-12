Владислав Радимов: Мы в «Зените-2» прямо по ходу сезона пытаемся понять, кто игрок основного состава

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 31-го тура ФНЛ против «Тамбова» (3:3).

- После череды поражений вы сыграли вничью. Есть позитив от этого или в первую очередь вы упустили победу на последней минуте?

- Пропускать на последней минуте всегда обидно. Сама история в нашей команде такова, что мы прямо по ходу сезона пытаемся понять, кто игрок основного состава. Потому что многие новички влились буквально за день до начала. Плюс у нас проблемы с центральными нападающими: но если мы молодым не будем давать играть, они никогда и не научатся.



- За счет чего вы переломили матч, забили три гола - что-то сказали в раздевалке или дело в тактике?

- Не буду говорить, что сказал в раздевалке (улыбается). Логично, что забили три мяча, но и этого пока не хватает. Мы в опасной зоне, и в прошлом году в ней находились. Ничего нового. В этом году будет сложнее, - передает слова Радимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча 31-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Тамбовом» завершилась вничью со счетом 3:3.

В первом тайме тамбовчане забили дважды: отличились Денис Дорожкин и Артем Делькин, к 70-й минуте петербуржцы сумели отыграть и выйти вперед, благодаря голам Константина Зырянова, Алексея Евсеева (с пенальти) и Андрея Батютина. На 94-й минуте Делькин оформил дубль и установил окончательный счет.

Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатом месте с 34 очками, «Тамбов» занимает одиннадцатую строчку, имея в активе 39 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 17 апреля в гостях против «СКА-Хабаровска», клуб из Тамбова примет в этот же день «Волгарь».