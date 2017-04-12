«Бавария» – «Реал» Роббен проводит 100-й матч в еврокубках
Сегодня мюнхенская «Бавария» принимает на своем поле мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Голландский полузащитник немецкого клуба Арьен Роббен вышел в основе своей команды и достиг отметки в 100 матчей в еврокубках.
Отметим, что на данный момент счет в матче – 1:0 в пользу хозяев поля. Автором гола стал чилийский хавбек немецкого клуба Артуро Видаль, который отличился после подачи углового.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически