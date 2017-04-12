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«Бавария» – «Реал» Роббен проводит 100-й матч в еврокубках

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Сегодня мюнхенская «Бавария» принимает на своем поле мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Голландский полузащитник немецкого клуба Арьен Роббен вышел в основе своей команды и достиг отметки в 100 матчей в еврокубках.

Отметим, что на данный момент счет в матче – 1:0 в пользу хозяев поля. Автором гола стал чилийский хавбек немецкого клуба Артуро Видаль, который отличился после подачи углового.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

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