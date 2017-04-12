Евгений Луценко: Великая команда вернулась в премьер-лигу

Нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал досрочный выход своей команды в РФПЛ.

– Много людей ждали этого события. Чем больше клуб, тем больше ответственность перед ожидающими подобного фанатами. У нас было много завистников, но наступил тот день, когда великий клуб, великая команда вернулась в премьер-лигу.

Сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) и обеспечило себе первое место в ФНЛ.