Евгений Луценко: Великая команда вернулась в премьер-лигу
Нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал досрочный выход своей команды в РФПЛ.
– Много людей ждали этого события. Чем больше клуб, тем больше ответственность перед ожидающими подобного фанатами. У нас было много завистников, но наступил тот день, когда великий клуб, великая команда вернулась в премьер-лигу.
Сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) и обеспечило себе первое место в ФНЛ.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Калугин, Белоруков, Хольмен, Морозов, Соснин (Сапета, 52), Зотов (Кузьмин, 70), Катрич, Луценко (Бечирай, 79), Панченко
Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Лапин, Кокоев, Заика, Казаев, Нильсен (Мостовой, 67), Кузьмичёв (Петрусев, 82), Чатович
Предупреждения:
Морозов, 41 - Лапин, 31; Кокоев, 42; Казаев, 78
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция