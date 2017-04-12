Антон Соснин: Осталось выполнить еще одну задачу – выиграть ФНЛ

Полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин поделился впечатлениями после досрочного выхода его команды в РФПЛ.

– Вернуться в премьер-лигу было нелегко. Нами была проделана огромная работа, несмотря на досрочный выход в РФПЛ. Сейчас все счастливы.

– Чего ждете от премьер-лиги?

– Нужно доиграть сезон еще в ФНЛ и выполнить другую задачу – занять первое место, выиграть. А потом уже с новыми эмоциями будем готовиться к новому сезону в новой лиге.

Сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) и обеспечило себе первое место в ФНЛ.