Антон Соснин: Осталось выполнить еще одну задачу – выиграть ФНЛ
Полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин поделился впечатлениями после досрочного выхода его команды в РФПЛ.
– Вернуться в премьер-лигу было нелегко. Нами была проделана огромная работа, несмотря на досрочный выход в РФПЛ. Сейчас все счастливы.
– Чего ждете от премьер-лиги?
– Нужно доиграть сезон еще в ФНЛ и выполнить другую задачу – занять первое место, выиграть. А потом уже с новыми эмоциями будем готовиться к новому сезону в новой лиге.
Сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) и обеспечило себе первое место в ФНЛ.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Калугин, Белоруков, Хольмен, Морозов, Соснин (Сапета, 52), Зотов (Кузьмин, 70), Катрич, Луценко (Бечирай, 79), Панченко
Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Лапин, Кокоев, Заика, Казаев, Нильсен (Мостовой, 67), Кузьмичёв (Петрусев, 82), Чатович
Предупреждения:
Морозов, 41 - Лапин, 31; Кокоев, 42; Казаев, 78
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция