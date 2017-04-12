Георгий Черданцев: Видаль – красавец. Нарочно ударил на трибуну
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре полузащитника «Баварии» Артуро Видаля, который в первом матче с мадридским «Реалом» успел забить гол и не реализовать пенальти.
«Видаль красавец. Респектище! Нарочно ударил на трибуну, спорим?», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Видаль красавец. Респектище! Нарочно ударил на трибуну, спорим? #fairplay— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 12 апреля 2017 г.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию игры.
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