Алексей Евсеев: Когда «Зенит-2» повел 3:2, верили, что сможем победить

Полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от матча 31-го тура ФНЛ против «Тамбова» (3:3).

- Очень обидно такие матчи проигрывать… ой, вничью играть! Но даже можно сказать, что проигрывать. Когда повели 3:2, верили, что сможем победить.

- Что сказал тренер в перерыве? На второй тайм команда вышла с другим настроем.

- Мы понимали, что обязаны были выигрывать, исходя из нашего положения. Даже перед матчем ничего особенного не было сказано: сами должны понимать, в какой мы ситуации.

- В чем причина пропущенного мяча на последних секундах?

- Трудно сказать. После того, как мы повели, у соперника даже моментов не было, а тут один момент – и сразу гол, - передает слова Евсеева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча 31-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Тамбовом» завершилась вничью со счетом 3:3.

В первом тайме тамбовчане забили дважды: отличились Денис Дорожкин и Артем Делькин, к 70-й минуте петербуржцы сумели отыграть и выйти вперед, благодаря голам Константина Зырянова, Алексея Евсеева (с пенальти) и Андрея Батютина. На 94-й минуте Делькин оформил дубль и установил окончательный счет.

Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатом месте с 34 очками, «Тамбов» занимает одиннадцатую строчку, имея в активе 39 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 17 апреля в гостях против «СКА-Хабаровска», клуб из Тамбова примет в этот же день «Волгарь».