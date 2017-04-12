Леонарду Жардим: Думаю, Мбаппе достигнет высокого уровня
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2), отметив игру 18-летнего форварда Килиана Мбаппе, который оформил дубль.
«Мбаппе постоянно развивается. Он с нами второй год и усердно работает над собой. Килиан понимает, что к чему, и мы довольны его выступлениями. Не только сегодняшней игрой.
Он пропустил матч «Монако» с «Анже», чтобы подойти готовым ко встрече с «Боруссией». Думаю, он достигнет высокого уровня. Всегда ему говорю о том, что прогрессировать можно только усердно работая, и мы ему в этом поможем.
Что касается ничьей в этом матче, то мы понимаем, что сейчас только на полпути в полуфинал», – приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча между командами состоится 19 апреля во Франции.
Матч
Голы
Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол). Дембеле 58 (1:2). Мбаппе 80 (1:3). Кагава 84 (2:3).
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 46), Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер (Шахин, 46), Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг
Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва (Дирар, 66), Моутинью, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85)
Незабитые пенальти
Фабиньо (Монако), 18
Предупреждения:
Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - Эмерсон, 46; Лемар, 59; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция