Леонарду Жардим: Думаю, Мбаппе достигнет высокого уровня

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2), отметив игру 18-летнего форварда Килиана Мбаппе, который оформил дубль.

«Мбаппе постоянно развивается. Он с нами второй год и усердно работает над собой. Килиан понимает, что к чему, и мы довольны его выступлениями. Не только сегодняшней игрой.

Он пропустил матч «Монако» с «Анже», чтобы подойти готовым ко встрече с «Боруссией». Думаю, он достигнет высокого уровня. Всегда ему говорю о том, что прогрессировать можно только усердно работая, и мы ему в этом поможем.

Что касается ничьей в этом матче, то мы понимаем, что сейчас только на полпути в полуфинал», – приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между командами состоится 19 апреля во Франции.