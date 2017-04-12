Антон Шунин: Впервые в истории вылетели и впервые поднялись. У «Динамо» праздник
Вратарь столичного «Динамо» Антон Шунин рассказал о своих впечатлениях после досрочного возвращения клуба в премьер-лигу.
– Впервые в истории «Динамо» вылетело и впервые поднялось. У нас праздник. Этот результат – в первую очередь для болельщиков. Я понимаю, что они ждут от нас чемпионства, но не этого. Но хотя бы в ФНЛ нужно стать чемпионами. Пускай малыми, но чемпионами.
– Удавалось следить за ажиотажем вокруг «Динамо»?
– В этом сезоне я практически не заглядываю в газеты и не смотрю новости, связанные с нашей командой. Да и вообще стараюсь поменьше следить за подобными историями. Для нас была одна цель – вернуться в РФПЛ, и мы ее добились.
Сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) и обеспечило себе первое место в ФНЛ.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Калугин, Белоруков, Хольмен, Морозов, Соснин (Сапета, 52), Зотов (Кузьмин, 70), Катрич, Луценко (Бечирай, 79), Панченко
Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Лапин, Кокоев, Заика, Казаев, Нильсен (Мостовой, 67), Кузьмичёв (Петрусев, 82), Чатович
Предупреждения:
Морозов, 41 - Лапин, 31; Кокоев, 42; Казаев, 78
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция