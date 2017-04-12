Мбаппе признан лучшим игроком матча «Монако» и «Боруссии» в Лиге чемпионов
Как сообщает пресс-служба УЕФА, 18-летний форвард «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Напомним, встреча между командами состоялась сегодня и завершилась со счетом 3:2 в пользу французского клуба.
Нападающий гостей вывел свою команду вперед на 19-й минуте, а на 79-й минуте при счете 2:1 в пользу французской команды Мбаппе оформил дубль.
Добавим, что ответная игра состоится 19 апреля в Мадриде.
Матч
Голы
Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол). Дембеле 58 (1:2). Мбаппе 80 (1:3). Кагава 84 (2:3).
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 46), Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер (Шахин, 46), Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг
Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва (Дирар, 66), Моутинью, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85)
Незабитые пенальти
Фабиньо (Монако), 18
Предупреждения:
Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - Эмерсон, 46; Лемар, 59; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция