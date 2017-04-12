Александр Сапета: Надеюсь, вернули доверие болельщиков

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета выразил надежду, что после досрочного выхода в РФПЛ, команде удалось вернуть доверие болельщиков.

– Когда команда вылетала, был такой баннер – «У вас есть один сезон, чтобы вернуть наше доверие». Надеюсь, что общими силами вернули.

Мало болельщиков? В Химки далеко добираться, плюс рабочий день. Думаю, когда достроят наш стадион в черте Москвы, будет намного больше болельщиков. Но и те, кто приезжают в Химки, поддерживают нас хорошо, это ощущается. Красавцы!

Сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) и обеспечило себе первое место в ФНЛ.