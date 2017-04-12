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Александр Сапета: Надеюсь, вернули доверие болельщиков

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета выразил надежду, что после досрочного выхода в РФПЛ, команде удалось вернуть доверие болельщиков.

– Когда команда вылетала, был такой баннер – «У вас есть один сезон, чтобы вернуть наше доверие». Надеюсь, что общими силами вернули.

Мало болельщиков? В Химки далеко добираться, плюс рабочий день. Думаю, когда достроят наш стадион в черте Москвы, будет намного больше болельщиков. Но и те, кто приезжают в Химки, поддерживают нас хорошо, это ощущается. Красавцы!

Сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) и обеспечило себе первое место в ФНЛ.

Матч

Динамо - Химки - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Темников, Калугин, Белоруков, Хольмен, Морозов, Соснин (Сапета, 52), Зотов (Кузьмин, 70), Катрич, Луценко (Бечирай, 79), Панченко

Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Лапин, Кокоев, Заика, Казаев, Нильсен (Мостовой, 67), Кузьмичёв (Петрусев, 82), Чатович

Предупреждения:

Морозов, 41 - Лапин, 31; Кокоев, 42; Казаев, 78

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция

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