Александр Сапета: Надеюсь, вернули доверие болельщиков
Полузащитник «Динамо» Александр Сапета выразил надежду, что после досрочного выхода в РФПЛ, команде удалось вернуть доверие болельщиков.
– Когда команда вылетала, был такой баннер – «У вас есть один сезон, чтобы вернуть наше доверие». Надеюсь, что общими силами вернули.
Мало болельщиков? В Химки далеко добираться, плюс рабочий день. Думаю, когда достроят наш стадион в черте Москвы, будет намного больше болельщиков. Но и те, кто приезжают в Химки, поддерживают нас хорошо, это ощущается. Красавцы!
Сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) и обеспечило себе первое место в ФНЛ.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Калугин, Белоруков, Хольмен, Морозов, Соснин (Сапета, 52), Зотов (Кузьмин, 70), Катрич, Луценко (Бечирай, 79), Панченко
Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Лапин, Кокоев, Заика, Казаев, Нильсен (Мостовой, 67), Кузьмичёв (Петрусев, 82), Чатович
Предупреждения:
Морозов, 41 - Лапин, 31; Кокоев, 42; Казаев, 78
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция