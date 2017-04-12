Роналду забил свой 99-й мяч в еврокубках
Сегодня мюнхенская «Бавария» принимает на своем поле мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Нападающий испанского клуба Криштиану Роналду сумел восстановить равенство в игре (1:1).
Таким образом, капитан сборной Португалии забил 99-й гол в еврокубках.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция