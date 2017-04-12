«Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене, Роналду оформил дубль

Футболисты мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступили на домашней арене мадридскому «Реалу» (1:2).

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».

Добавим, что подопечные Карло Анчелотти провидили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

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