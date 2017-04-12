«Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене, Роналду оформил дубль
Футболисты мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступили на домашней арене мадридскому «Реалу» (1:2).
Счет в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек не сумел реализовать пенальти.
Во втором тайме лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».
Добавим, что подопечные Карло Анчелотти провидили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.
Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Лига чемпионов
1/4 финала
Первая встреча
Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция