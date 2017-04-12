Гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Лестер» на «Висенте Кальдерон»

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«Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене, Роналду оформил дубль Футболисты мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступили на домашней арене мадридскому «Реалу» (1:2).

Роналду – первый игрок в истории, забивший 100 мячей в еврокубках Сегодня «Бавария» и мадридский «Реал» проводят первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который проходит в Мюнхене.

Роналду забил свой 99-й мяч в еврокубках Сегодня мюнхенская «Бавария» принимает на своем поле мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе признан лучшим игроком матча «Монако» и «Боруссии» в Лиге чемпионов Как сообщает пресс-служба УЕФА, 18-летний форвард «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2). \

Леонарду Жардим: Думаю, Мбаппе достигнет высокого уровня Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, отметив игру 18-летнего форварда Килиана Мбаппе.

Георгий Черданцев: Видаль – красавец. Нарочно ударил на трибуну Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре полузащитника «Баварии» Артуро Видаля, который в первом матче с мадридским «Реалом» успел забить гол и не реализовать пенальти.

«Бавария» – «Реал» Роббен проводит 100-й матч в еврокубках Сегодня мюнхенская «Бавария» принимает на своем поле мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Видаль открыл счет в матче «Бавария» – «Реал» Сегодня, 12 апреля, мюнхенская «Бавария» на домашней арене принимает мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футбол после теракта. Как «Монако» обыграл «Боруссию» В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Монако» в гостях обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:2).

«Атлетико» – «Лестер Сити». Онлайн В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Лестер Сити».

«Бавария» – «Реал» – 1:2. Онлайн В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом».

Дубль Мбаппе помог «Монако» обыграть «Боруссию» в Дортмунде Футболисты «Монако» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов одержали гостевую победу над дортмундской «Боруссией» (3:2). В составе французского клуба дубль оформил 18-летний форвард Килиан Мбаппе. Еще один гол на счету хавбека «шмелей» Свена Бендера, который забил в собственные ворота. Для «Боруссии» сначала отличился полузащитник Усман Дембеле, а в концовке игры Синдзи Кагава сократил отставание до одного мяча. Отметим, что в начале встречи защитник «Монако» Фабиньо не реализовал пенальти. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи. Лига чемпионов 1/8 финала Первая игра

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«Атлетико» – «Лестер». Стартовые составы Стали известны стартовые составы мадридского «Атлетико» и «Лестера» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

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«Боруссия» Д – «Монако» – 2:3. Как это было Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» на сайте «Советского спорта».