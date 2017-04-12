Гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Лестер» на «Висенте Кальдерон»
Футболисты мадридского «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов нанесли поражение «Лестеру» (1:0).
Единственный гол в этой встрече забил французский форвард «матрасников» Антуан Гризманн, который реализовал пенальти на 28-й минуте.
Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Англии.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча в Мадриде.
Лига чемпионов
1/4 финала
Первая встреча
Матч
Атлетико - Лестер Сити - 1:0 (1:0)
Голы
Гризманн 28 (1:0 - пен.).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Луис, Габи, Карраско (Корреа, 65), Коке, Сауль, Торрес (Парти, 75), Гризманн
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Хут, Беналуань, Дринкуотер, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди (Слимани, 77)
Предупреждения:
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция