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Роналду – первый игрок в истории, забивший 100 мячей в еврокубках

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Сегодня «Бавария» и мадридский «Реал» проводят первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который проходит в Мюнхене.

На данный момент счет в матче - 2:1 в пользу гостей. Автором дубля стал нападающий «сливочных» Криштиану Роналду.

Таким образом, капитан сборной Португалии стал первым игроком в истории, которому удалось забить 100 мячей в еврокубках.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

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