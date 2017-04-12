Роналду – первый игрок в истории, забивший 100 мячей в еврокубках
Сегодня «Бавария» и мадридский «Реал» проводят первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который проходит в Мюнхене.
На данный момент счет в матче - 2:1 в пользу гостей. Автором дубля стал нападающий «сливочных» Криштиану Роналду.
Таким образом, капитан сборной Португалии стал первым игроком в истории, которому удалось забить 100 мячей в еврокубках.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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