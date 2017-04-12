Андрей Будогосский: Не стоит волноваться тому, что Карасев не попал на Кубок конфедераций
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский – о Сергее Карасеве.
– Ранее стало известно, что Сергей Карасев не будет обслуживать матчи Кубка Конфедераций. Стоит ли нам волноваться?
– Нет, абсолютно. Это нормальный вариант. Сергей в мае поедет на молодежный чемпионат мира. Это плановое решение ФИФА по подготовке бригады Карасева к ЧМ-2018. Здесь не должно быть никакого беспокойства. Дай Бог, все будет хорошо, и наши ребята окажутся на ЧМ в России, – говорит Будогосский.
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