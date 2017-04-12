Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо0 : 0Химки
Футбол  Боруссия2 : 3Монако
Футбол  Атлетико1 : 0Лестер Сити
Хоккей  СКА2 : 1 ОТМеталлург
Футбол  Балтика0 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Бавария1 : 2Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Будогосский: Не стоит волноваться тому, что Карасев не попал на Кубок конфедераций

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский – о Сергее Карасеве. 

– Ранее стало известно, что Сергей Карасев не будет обслуживать матчи Кубка Конфедераций. Стоит ли нам волноваться?
– Нет, абсолютно. Это нормальный вариант. Сергей в мае поедет на молодежный чемпионат мира. Это плановое решение ФИФА по подготовке бригады Карасева к ЧМ-2018. Здесь не должно быть никакого беспокойства. Дай Бог, все будет хорошо, и наши ребята окажутся на ЧМ в России, – говорит Будогосский.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мутко проведет совещание на «Казань Арене»Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу Оргкомитета «Россия-2018», заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко прибудет в Казань с рабочим визитом.Владимир Маркин: Меры безопасности на ЧМ-2018 будут касаться не только фанатов, но и командГлава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин рассказал о мерах безопасности на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.Шипулин пообещал подарить Дзюбе пару лыж, если форвард забьет пять мячей на Кубке конфедерацийБиатлонист сборной России Антон Шипулин пообещал подарить нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе пару лыж. Это случится, если Артем забьет пять мячей на Кубке конфедераций.Максим Митрофанов: На матче с «Уралом» планируем задействовать нижний уровень нового стадионаГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, какие трибуны будут открыты на «Стадионе Санкт-Петербург» во время матча сине-бело-голубых против «Урала».Карасев назначен на матч «Аякс» – «Шальке» в Лиге ЕвропыРоссийский арбитр Сергей Карасев будет работать на первом четвертьфинальном матче Лиги Европы между «Аяксом» и «Шальке», сообщает пресс-служба УЕФА.Кубок конфедераций: ставка Роберто Карлоса и сюрпризы от АвстралииКубок конфедераций: ставка Роберто Карлоса и сюрпризы от Австралии«Советский спорт» рассказывает новости из стана сборных, участвующих в Кубке конфедераций-2017.Александр Самедов: Футболисты сборной России считают Кубок конфедераций супертурниромПолузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов назвал Кубок конфедераций супертурниром.Виталий Мутко: Не стоит сейчас ждать от сборной России фееричной игрыПрезидент РФС Виталий Мутко считает, что сейчас не стоит ждать от сборной России высоких результатов.Виталий Мутко: Для Карасева главное – отсудить на чемпионате мираВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что судья Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций по футболу 2017 года в качестве главного арбитра.Стадион на Крестовском острове примет учения спасателей МЧС12 апреля главное управление МЧС по Санкт-Петербургу в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу проведет учения на стадионе, расположенном на Крестовском острове.Карасев не будет работать на Кубке конфедераций в качестве главного судьиПолномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что судья Сергей Карасев точно не будет работать на Кубке конфедераций по футболу 2017 года в качестве главного арбитра.Сергей Прядкин: Пусть в Европе не беспокоятся за безопасность на ЧМСергей Прядкин: Пусть в Европе не беспокоятся за безопасность на ЧМПрезидент РФПЛ рассказал на очередной конференции РФС рассказал о своем отношении к предстоящим Кубку конфедераций и ЧМ-2018 в России.Алексей Сорокин: Больше миллиона иностранцев на ЧМ-2018 вряд ли приедутАлексей Сорокин: Больше миллиона иностранцев на ЧМ-2018 вряд ли приедутГлава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал о проблемах арены «Крестовский», возможном расширении «Фишта» и ожидании болельщиков.Станислав Черчесов: Сборная России будет бороться за Кубок конфедерацийГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на очередной конференции РФС рассказал о важности Кубка конфедераций.Так сейчас выглядит поле в Петербурге, которое якобы гниет (фото и видео)Так сейчас выглядит поле в Петербурге, которое якобы гниет (фото и видео)У арены на Крестовском острове новые проблемы.«Ему нужно время на восстановление». Куда пропал Сергей Карасев?«Ему нужно время на восстановление». Куда пропал Сергей Карасев?Уже больше месяца на матчах РФПЛ не работает лучший российский арбитр Сергей Карасев.Андрей Будогосский: Судьи в РФПЛ стали меньше ошибатьсяГлава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский - об улучшениях в работе арбитров РФПЛ.Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторыГлава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский - о видеоповторах в футболе.Давор Шукер: Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мираПрезидент Хорватского футбольного союза Давор Шукер выразил уверенность в успешном проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.Василий Кикнадзе: ФИФА и Россия идут на таранВасилий Кикнадзе: ФИФА и Россия идут на таранВесна перестает быть томной: до Кубка конфедераций с чемпионатом мира рукой подать, а права на показ этих событий ФИФА не проданы.
Футбол
«Динамо» вернулось в российскую премьер-лигу
Футбол
Фанаты «Лестера» спровоцировали драку с полицией Мадрида, выкрикивая «Гибралтар – наш!» (видео)
Фигурное катание
Российский этап Гран-при по фигурному катанию откроет серию в сезоне-2017/18
Хоккей
СКА – «Металлург» Мг. Зубарев открыл счет броском с центра площадки (видео)
все новости
Сергей Карасёв
Сергей Карасёввсе новости
Андрей Будогосский
Андрей Будогосскийвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости