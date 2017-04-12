Дацюк не сыграет в финале Кубка Гагарина

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился информацией о состоянии нападающего армейцев Павла Дацюка.

- К сожалению, Дацюк не сыграет с «Магниткой», но он с командой, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Дацюк получил травму после того, как его на борт толкнул Мартиньш Карсумс в третьем матче полуфинала Западной конференции против московского «Динамо» (4:2). В той же игре хоккеист заработал удаление до конца игры, которое позже было отменено.