Александр Медведев: Все нытики, которые говорят, что у нас хоккей плохой, пускай посмотрят несколько раз матчи СКА и «Магнитки»
Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями
от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).
- Очень впечатляющий матч: в первом периоде СКА опять доминировал по броскам - 18:2. А потом пружина «Магнитки» стала распрямляться. Гол Зубарева нельзя сравнивать с голом Кутейкина, его загородил наш игрок, и Кошечкин не видел полета шайбы. В овертайме выдержали в меньшинстве, и это еще раз показывает - обе команды достойны.
Все матчи очень хорошие, нам предстоят увлекательнейшие игры. А, главное, уровень хоккея очень высокий. Поэтому все нытики, которые говорят, что у нас хоккей плохой, пускай посмотрят несколько раз эти матчи. И поймут, что наш хоккей очень хороший.
- Многие эксперты считают, что «Металлург» играет на пределе возможностей. Вы согласны?
- Физический потенциал не измеришь на весах. Было видно, что команды немного подсели, но продолжали отдаваться игре. Все хоккеисты заслуживают огромного уважения. Я видел все финалы и считаю, что этот финал - самый высокий по уровню хоккея.
- Василий Кошечкин творил чудеса. Как оцените его игру?
- Он отразил более 50 бросков! Даже хорошие вратари по статистике пропускают одну шайбу из 12 бросков. Василий - один из лучших вратарей, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в третьем матче финальной
серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский
«Металлург» со счетом 2:1.
За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.
После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 92:45 (2:1).
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция