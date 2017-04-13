Александр Медведев: Если СКА победит, дополню тату отдельными деталями

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что сделает в случае победы СКА в финале Кубка Гагарина-2017.

- В честь прошлой победы СКА вы набили себе татуировку. Если СКА выиграет, что сделаете в этот раз?

- Тату будет дополнена отдельными деталями, - рассказал Медведев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в честь победы СКА в Кубке Гагарина-2015 Александр Медведев сделал татуировку на правом предплечье.

После трех матчей финальной серии Кубка Гагарина-2017 СКА ведет со счетом 2-1. Петербуржцы выиграли у магнитогорского «Металлурга» первую (5:4) и третью (2:1 2ОТ) игры. «Магнитка» победила во втором матче со счетом 3:1.