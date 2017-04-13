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Томас Тухель: Кто-то в Швейцарии решил, что «Боруссия» сегодня должна играть

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча против «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

Матч был перенесен со вторника на среду после инцидента со взрывом возле автобуса «Боруссии», от которого пострадал защитник Марк Бартра, оказавшийся в больнице.

«Нам отправили сообщение, что решение по этому поводу будет принимать УЕФА. В Швейцарии принималось решение, которое напрямую касается нас. Мы не забудем этого. Это очень неприятное чувство.

В УЕФА очень хотели, чтобы мы сыграли. Конечно, мы должны были следовать этому, но мы хотим быть конкурентоспособными. Мы не хотим использовать эту ситуацию как оправдание. Мы хотели бы, чтобы у нас было больше времени для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Но кто-то в Швейцарии решил, что «Боруссия» должна играть сегодня.

Каждый игрок имеет право на то, чтобы преодолеть эту ситуацию по-своему. Команда была не в том настроении, в каком нужно играть такие матчи.

Мы показали, что у нас сильный характер. Мы выиграли второй тайм и во второй половине показали отличный командный дух», - цитирует Тухеля ВВС.

Матч

Боруссия - Монако - 2:3 (0:2)

Голы

Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол). Дембеле 58 (1:2). Мбаппе 80 (1:3). Кагава 84 (2:3).

Состав

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 46), Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер (Шахин, 46), Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг

Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва (Дирар, 66), Моутинью, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85)

Незабитые пенальти

Фабиньо (Монако), 18

Предупреждения:

Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - Эмерсон, 46; Лемар, 59; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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