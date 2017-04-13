Томас Тухель: Кто-то в Швейцарии решил, что «Боруссия» сегодня должна играть

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча против «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

Матч был перенесен со вторника на среду после инцидента со взрывом возле автобуса «Боруссии», от которого пострадал защитник Марк Бартра, оказавшийся в больнице.

«Нам отправили сообщение, что решение по этому поводу будет принимать УЕФА. В Швейцарии принималось решение, которое напрямую касается нас. Мы не забудем этого. Это очень неприятное чувство.

В УЕФА очень хотели, чтобы мы сыграли. Конечно, мы должны были следовать этому, но мы хотим быть конкурентоспособными. Мы не хотим использовать эту ситуацию как оправдание. Мы хотели бы, чтобы у нас было больше времени для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Но кто-то в Швейцарии решил, что «Боруссия» должна играть сегодня.

Каждый игрок имеет право на то, чтобы преодолеть эту ситуацию по-своему. Команда была не в том настроении, в каком нужно играть такие матчи.

Мы показали, что у нас сильный характер. Мы выиграли второй тайм и во второй половине показали отличный командный дух», - цитирует Тухеля ВВС.