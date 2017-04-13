Томас Тухель: Кто-то в Швейцарии решил, что «Боруссия» сегодня должна играть
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель
поделился впечатлениями после матча против «Монако» в 1/4 финала Лиги
чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.
Матч был перенесен со вторника на среду после инцидента со
взрывом возле автобуса «Боруссии», от которого пострадал защитник Марк Бартра,
оказавшийся в больнице.
«Нам отправили сообщение, что решение по этому поводу будет
принимать УЕФА. В Швейцарии принималось решение, которое напрямую касается нас.
Мы не забудем этого. Это очень неприятное чувство.
В УЕФА очень хотели, чтобы мы сыграли. Конечно, мы должны
были следовать этому, но мы хотим быть конкурентоспособными. Мы не хотим
использовать эту ситуацию как оправдание. Мы хотели бы, чтобы у нас было больше
времени для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Но кто-то в Швейцарии
решил, что «Боруссия» должна играть сегодня.
Каждый игрок имеет право на то, чтобы преодолеть эту
ситуацию по-своему. Команда была не в том настроении, в каком нужно играть
такие матчи.
Мы показали, что у нас сильный характер. Мы выиграли второй тайм и во второй половине показали отличный командный дух», - цитирует Тухеля ВВС.
Матч
Голы
Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол). Дембеле 58 (1:2). Мбаппе 80 (1:3). Кагава 84 (2:3).
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 46), Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер (Шахин, 46), Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг
Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва (Дирар, 66), Моутинью, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85)
Незабитые пенальти
Фабиньо (Монако), 18
Предупреждения:
Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - Эмерсон, 46; Лемар, 59; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция