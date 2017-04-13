Зак Браун: У нас есть несколько кандидатов на замену Алонсо в Монако

Исполнительный директор команды «Макларен» Зак Браун рассказал, что пока команда не определилась с тем, кто на Гран При Монако займёт место Фернандо Алонсо, который пожертвует гонкой на улочках Монте-Карло ради дебюта в «500 милях Индианаполиса».

«Решение о том, кто заменит Фернандо на Гран-при Монако, пока не принято. У нас есть несколько вариантов. Мы дадим знать, когда определимся», - цитирует Брауна Autosport.

Напомним, пилот «Макларена» Фернандо Алонсо пропустит шестой этап чемпионата мира Гран-при Монако.

В этот же день 35-летний испанец выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» в США. «Макларен» выставит в Индиане одну машину с мотором «Хонда», которая войдет в команду «Андретти».

На первых двух этапах сезона в Австралии и Китае Алонсо досрочно сходил с дистанции. «Макларен» продолжает испытывать трудности с мощностью мотора «Хонда».

Третий этап сезона пройдет 14-16 апреля в Бахрейне на автодроме в Сахире.

Добавим, что гонка «500 миль Индианаполиса» пройдет в 101 раз в истории. Гран-при Монако и гонка в Индиане состоятся 28 мая.