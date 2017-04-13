Тото Вольф: Нас ждет интересная борьба с «Феррари» на протяжении всего сезона

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф сказал, что он ожидает интересной борьбы с «Феррари» на протяжении всего сезона.

«В Китае нам удалось нанести ответный удар в сражении с «Феррари». У нас примерно одинаковый темп и я ожидаю, что расклад сил будет меняться от трассы к трассе по ходу всего сезона. Нас ждет интересная борьба – это здорово для болельщиков и всей нашей команды. Мы все очень взволнованы этим сражением.

Позади две первых гонки и счёт между «Мерседесом» и «Феррари» сейчас составляет 1:1. После этапов, прошедших на двух совершенно разных трассах в абсолютно разных условиях, понятно, что разрыв минимален и решающую роль может сыграть любая деталь.

Мы лидируем в Кубке конструкторов с отрывом в одно очко – это не слишком комфортное преимущество. Наша команда будет работать над развитием машины и устранением ошибок, продолжая прогрессировать. Будучи отстающим, чемпионом не станешь. Вся борьба только начинается», - цитирует Вольфа Autosport.