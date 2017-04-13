Тото Вольф: Нас ждет интересная борьба с «Феррари» на протяжении всего сезона
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф сказал, что он
ожидает интересной борьбы с «Феррари» на протяжении всего сезона.
«В Китае нам удалось нанести ответный удар в сражении с «Феррари». У нас примерно одинаковый темп и я ожидаю, что расклад сил будет меняться от трассы к трассе по ходу всего сезона. Нас ждет интересная борьба – это здорово для болельщиков и всей нашей команды. Мы все очень взволнованы этим сражением.
Позади две первых гонки и счёт
между «Мерседесом» и «Феррари» сейчас составляет 1:1. После этапов, прошедших
на двух совершенно разных трассах в абсолютно разных условиях, понятно, что
разрыв минимален и решающую роль может сыграть любая деталь.
Мы лидируем в Кубке
конструкторов с отрывом в одно очко – это не слишком комфортное преимущество.
Наша команда будет работать над развитием машины и устранением ошибок,
продолжая прогрессировать. Будучи отстающим, чемпионом не станешь. Вся борьба
только начинается», - цитирует Вольфа Autosport.